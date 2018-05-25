19:14 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Андрей Лунев: "Игнашевич - плюс 5 баллов к уверенности. Дзюба - плюс 10 баллов к настрою и психологии"


Вратарь сборной России Андрей Лунев отметил, что вызов Сергея Игнашевича в национальную команду добавит уверенности, сообщает ТАСС. Защитник ЦСКА был вызван в сборную для подготовки к чемпионату мира-2018 вместо травмированного Руслана Камболова из "Рубина". Последний раз он играл за сборную на Евро-2016.

- Плюс пять баллов к уверенности, - оценил Лунев возвращение Игнашевича терминологией из видеоигр.

- Спустя год в команду был вызван нападающий Артем Дзюба. 

- Это вообще плюс десять баллов к настрою и психологии, - сказал Лунев.

Сборная России на чемпионате мира по футболу

Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5237039

Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!