Андрей Лунев: "Игнашевич - плюс 5 баллов к уверенности. Дзюба - плюс 10 баллов к настрою и психологии"

Вратарь сборной России Андрей Лунев отметил, что вызов Сергея Игнашевича в национальную команду добавит уверенности, сообщает ТАСС. Защитник ЦСКА был вызван в сборную для подготовки к чемпионату мира-2018 вместо травмированного Руслана Камболова из "Рубина". Последний раз он играл за сборную на Евро-2016.

- Плюс пять баллов к уверенности, - оценил Лунев возвращение Игнашевича терминологией из видеоигр.

- Спустя год в команду был вызван нападающий Артем Дзюба.

- Это вообще плюс десять баллов к настрою и психологии, - сказал Лунев.

Сборная России на чемпионате мира по футболу