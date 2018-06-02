Андреев - Смолову: "Ты единственный форвард и должен быть на острие!"

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев раскритиковал форварда национальной команды Федора Смолова по итогам товарищеского матча против Австрии (0:1). По мнению экс-игрока, футболист "Краснодара" занимается не своей работой, смещаясь на фланги.

– У вас есть претензии к Федору по этой игре или он остался на голодном пайке без поддержки хавбеков?

– Какие я могу их предъявлять Смолову? Это наш лучший нападающий, однозначно номер один в России. Другого такого у нет. Но Федор достаточно много разбрасывается…

– Что вы имеете в виду?

– Он центрфорвард, который должен действовать на опережение именно в центре штрафной, во вратарской. А Федор очень часто оказывается на флангах. Мариу Фернандес делает три передачи, а Смолова нет на острие… Там стоит в этот момент только Самедов. Странно. Федор, это твоя работа! Зачем ты смещаешься вправо, влево, лезь в штрафную! Смолов в первую очередь должен напрягать центральных защитников и действовать на опережение.

Вспомнил, был еще акробатический прием со стороны Кудряшова после прострела. Но опять же гол пытался забить игрок "Рубина", а не Смолов – его там не было. Федор, ты единственный форвард в этой схеме и должен быть на острие!

Полная версия интервью Сергея Андреева



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