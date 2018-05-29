ESPN считает, что Головин, Зобнин, Кузяев и Алексей Миранчук могут "спасти Россию" на ЧМ-2018

На сайте ESPN опубликован материал под названием "Четыре игрока, которые могут спасти Россию на ЧМ-2018".

На первом месте в этом рейтинге указан полузащитник ЦСКА Александр Головин. 21-летний хавбек, как отмечает издание, хорошо проявил себя на Кубке конфедераций. К нему проявляли интерес "Арсенал" и "Челси". По мнению авторов, Станислав Черчесов должен строить игру именно вокруг него.

Вторым указан полузащитник Роман Зобнин, который характеризуется как "один из главных героев чемпионского для "Спартака" сезона год назад". "Скромный и очень трудолюбивый, Зобнин никогда не останавливается", - говорится в статье. Также указано, что футболист очень голоден до побед и мотивирован на чемпионат мира.

Третий российский игрок, о котором говорится в статье - полузащитник "Зенита" Далер Кузяев. Автор отмечает, что игрок стал ключевой фигурой для команды Роберто Манчини в прошлом сезоне. Он полагает, что игрок может стать "секретным оружием сборной России".

Также в ESPN отметили игру Алексея Миранчука. Автор отмечает, что Алексей и его брат Антон сыграли "ключевую роль" в завоевании "Локомотивом" чемпионского титула. Также футболиста отмечают за точность в передачах.

Чемпионат мира-2018 - все о сборной России