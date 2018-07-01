Александр Головин: "Всех с выходом из тильта!"

Полузащитник сборной России Александр Головин признался, что чувствует облегчение после победы национальной команды над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 1:1 (4:3 пен.).

- Официально всех с выходом из тильта, - написал 22-летний хавбек на своей странице в Инстаграме.