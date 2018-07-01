Александр Головин: "Всех с выходом из тильта!"

Полузащитник сборной России Александр Головин признался, что чувствует облегчение после победы национальной команды над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 1:1 (4:3 пен.).
- Официально всех с выходом из тильта, - написал 22-летний хавбек на своей странице в Инстаграме.
Отметим, что тильт - это состояние игрока в покер, вызванное сильными эмоциями от выигрышей или проигрышей, при котором он начинает допускать много ошибок в игре.
Сборная России в 1/4 финала встретится с победителем пары Хорватия - Дания (7 июля, Сочи).
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