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Александр Головин: "Всех с выходом из тильта!"


Полузащитник сборной России  Александр Головин признался, что чувствует облегчение после победы национальной команды над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 1:1 (4:3 пен.).

Официально всех с выходом из тильта, - написал 22-летний хавбек на своей странице в Инстаграме.

 

Официально всех с выходом из тильта😊💪🏻🇷🇺🇷🇺

Публикация от Alex_Golovin 17 (@alex_golovin17) 1 Июл 2018 в 11:09 PDT

Отметим, что тильт - это состояние игрока в покер, вызванное сильными эмоциями от выигрышей или проигрышей, при котором он начинает допускать много ошибок в игре.  

Сборная России в 1/4 финала встретится с победителем пары Хорватия - Дания (7 июля, Сочи).

Испания - Россия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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