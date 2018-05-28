Александр Головин: "Мне нет разницы, действовать в качестве опорника или инсайда. Главное – играть!"

Полузащитник сборной России Александр Головин в интервью "СЭ" подтвердил, что национальная команда в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира отрабатывает игру как в два, так и в три центральных защитника. 21-летний хавбек отметил, что по сравнению с Евро-2016 чувствует себя намного опытнее.

– Всех интересует тактика сборной.

– У нас достаточно много рабочих схем. Тренируем варианты как с двумя, так и с тремя центральными защитниками.

– В контрольном матче с Францией вы действовали в роли опорного полузащитника, хотя обычно находитесь ближе к атаке. Где вы будете играть на чемпионате мира?

– Мне по большому счету нет разницы, действовать ли в качестве нижнего опорника или инсайда. Главное – играть!

– Сравните впечатления с подготовкой к чемпионату Европы-2016. Теперь вы ощущаете себя старожилом?

– Старожилом – нет. Но действительно чувствую себя намного опытнее. По сравнению с Евро-2016 уж точно – там я, конечно, немного боялся, сказать по правде. Иногда старался избавиться от мяча. А сейчас, наоборот, скорее пытаюсь заставить соперника ошибиться, нежели сам боюсь. (Дмитрий СИМОНОВ)

Напомним, команда c 20 мая находится на сборе в австрийском Нойштифте, где готовится к ЧМ-2018. Альпийский этап подготовки к турниру продлится до 31 мая. За день до этого команда Станислава Черчесова в Инсбруке проведет товарищеский матч с Австрией. 1 июня россияне продолжат готовиться на базе в Новогорске, а 5 июня сыграют в Москве со сборной Турции.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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