Александр Алиев: "Испания контролировала мяч, но это был пас ради паса"

Бывший полузащитник "Локомотива" и "Анжи" Александр Алиев - о матче 1/8 финала ЧМ-2018 Испания - Россия (1:1, по пенальти - 3:4).

- Испания контролировала мяч, но это был пас ради паса. Такой футбол уже давно прошел. Сейчас важнее в футболе забить гол. Но это у испанцев не получилось, они сыграли 1:1, а пенальти – это уже лотерея, - цитирует футболиста Sport Arena. - Хочу, чтобы Россия прошла как можно дальше на чемпионате мира. Конечно, буду и дальше продолжать за нее болеть.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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