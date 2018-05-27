Адвокат Родченкова: "Многие спортивные организации заметают под ковер мошенничество России"

Адвокат осведомителя ВАДА Григория Родченкова Джим Уолден выразил возмущение тем, что ФИФА закрыло дело по поводу возможного применения допинга российскими футболистами. По его словам, организация закрыла глаза на мошенничество.

– Я пришел к выводу, что многие международные спортивные организации по разным причинам отказываются проводить осмысленные расследования и желают замести под ковер мошенничество России с допингом, – цитирует Inside the Game Уолдена. – ФИФА – среди них. Эта ситуация никогда не улучшится, а чистые спортсмены никогда не будут защищены, если только Конгресс США не примет закон об уголовном преследовании за допинговое мошенничество на международных соревнованиях. Я продолжу убеждать Конгресс в необходимости этого.