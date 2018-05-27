13:48 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Адвокат Родченкова: "Многие спортивные организации заметают под ковер мошенничество России"

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Адвокат осведомителя ВАДА Григория Родченкова Джим Уолден выразил возмущение тем, что ФИФА закрыло дело по поводу возможного применения допинга российскими футболистами. По его словам, организация закрыла глаза на мошенничество.

– Я пришел к выводу, что многие международные спортивные организации по разным причинам отказываются проводить осмысленные расследования и желают замести под ковер мошенничество России с допингом, – цитирует Inside the Game Уолдена. – ФИФА – среди них. Эта ситуация никогда не улучшится, а чистые спортсмены никогда не будут защищены, если только Конгресс США не примет закон об уголовном преследовании за допинговое мошенничество на международных соревнованиях. Я продолжу убеждать Конгресс в необходимости этого.

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Edmundo.Baldivieso

Это - капитализм, Гриша. Ты же так его любишь.

14:08

баламошка

Голословное заявление.

14:07

Jean4

А клевету Родченкова под ковер никто не заметает? Если бы за каждый такой эпизод ему бы срок давали, у него давно бы уже пожизненное было.

13:55

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