Зозуля заменит Тимощука в исполкоме ФФУ?

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко предложил кандидатуру нападающего "Бетиса" Романа Зозули в исполком организации. Руководитель уверен, что форвард получит единогласную поддержку.

- ФФУ прилагает максимальные усилия, чтобы добиться положительного решения вопроса Романа Зозули: обеспечить нашего сборника игровой практикой, - написал Павелко на своей странице в "Фейсбук". - И я рад отметить, что и Федерация футбола Испании, ФИФА и УЕФА разделяют наше беспокойство по этому поводу и понимают всю абсурдность сложившейся ситуации.

Все мы уверены, что футболист, который является патриотом своей страны, не должен страдать из-за своей гражданской позиции. Ведь внефутбольная деятельность Романа - это повод для национальной гордости. Зозуля всегда проявлял свою гражданскую сознательность. Все его действия, направленные на пользу украинского общества, позволяют рекомендовать Романа Зозулю в исполком Федерации футбола Украины.

Думаю, что его кандидатура получит единогласную поддержку на конгрессе ФФУ в апреле. Зозуля получит в исполкоме статус официального представителя действующих игроков, заменив, таким образом, Анатолия Тимощука, принявшего решение завершить игровую карьеру.

Напомним, Зозуля начал сезон в "Бетисе", а в январе клуб отдал его в аренду в "Райо Вальекано". Фанаты "Райо", славящиеся левыми взглядами, обвинили нападающего в неонацистских взглядах и потребовали клуб отказаться от футболиста. Руководство мадридцев дало возможность Зозуле принять решение о продолжении карьеры в понедельник, но форвард решил взять еще время на раздумья.