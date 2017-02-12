11:40 | ФУТБОЛ — Украина

Зозуля заменит Тимощука в исполкоме ФФУ?

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Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко предложил кандидатуру нападающего "Бетиса" Романа Зозули в исполком организации. Руководитель уверен, что форвард получит единогласную поддержку.

 
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- ФФУ прилагает максимальные усилия, чтобы добиться положительного решения вопроса Романа Зозули: обеспечить нашего сборника игровой практикой, - написал Павелко на своей странице в "Фейсбук". - И я рад отметить, что и Федерация футбола Испании, ФИФА и УЕФА разделяют наше беспокойство по этому поводу и понимают всю абсурдность сложившейся ситуации.

Все мы уверены, что футболист, который является патриотом своей страны, не должен страдать из-за своей гражданской позиции. Ведь внефутбольная деятельность Романа - это повод для национальной гордости. Зозуля всегда проявлял свою гражданскую сознательность. Все его действия, направленные на пользу украинского общества, позволяют рекомендовать Романа Зозулю в исполком Федерации футбола Украины.

Думаю, что его кандидатура получит единогласную поддержку на конгрессе ФФУ в апреле. Зозуля получит в исполкоме статус официального представителя действующих игроков, заменив, таким образом, Анатолия Тимощука, принявшего решение завершить игровую карьеру.

Напомним, Зозуля начал сезон в "Бетисе", а в январе клуб отдал его в аренду в "Райо Вальекано". Фанаты "Райо", славящиеся левыми взглядами, обвинили нападающего в неонацистских взглядах и потребовали клуб отказаться от футболиста. Руководство мадридцев дало возможность Зозуле принять решение о продолжении карьеры в понедельник, но форвард решил взять еще время на раздумья.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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saiga

Бандеровца в исполком - это по украински. Потомки нелюдей и решения принимают не людские.

11:49

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