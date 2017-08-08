02:48 | Футбол — Украина

Вице-премьер Украины шокирован отсутствием гимна на матче "Шахтер" - "Мариуполь"

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Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко высказал свое возмущение тем, что перед матчем чемпионата между "Шахтером" и "Мариуполем" (3:1) не был исполнен гимн страны. Поединок состоялся в Харькове, где донецкая команда проводит свои домашние матчи.

"Перед донецким дерби "Шахтер" - "Мариуполь" на стадионе государственный гимн не предусмотрен. Куда УПЛ смотрит? Что, для разных городов разные подходы? Футбол - игра номер один в Украине. Гимн должен исполняться перед каждым матчем премьер-лиги в каждом городе, а не только в Днепре и Киеве", - написал политик в Твиттере.

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

И что за Днепр такой? Куда Днепропетровск дели?! Подарили США?

03:17

баламошка

Чинуше пиндосному заняться больше нечем.

03:16