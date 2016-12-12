В матче "Динамо" - "Шахтер" произошла массовая драка

Матч 18-го тура чемпионата Украины между "Динамо" и "Шахтером" (3:4) был омрачен дракой. В середине второго тайма при счете 2:3 с поля был удален игрок киевлян Жуниор Мораеш за удар локтем в лицо Тараса Степаненко. Поведение Мораеша не понравилось дончанам, и они попытались его атаковать.
баламошка
Сколько людей погибло в перестрелке?
23:24 12 декабря
bezik
Да футболисты нытики. Чуть пихнули Срну рукой в лицо, упал как будто с вертухи прилетело. Когда уже за это будут штрафовать как в хоккее.
22:35 12 декабря
Александр Макаров
Ну, зачем?! К чему нагнетать?! Потолкались да, эмоции были, но "массовая драка" - это бред!
22:26 12 декабря