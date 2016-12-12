22:10 12 декабря | ФУТБОЛ — Украина

В матче "Динамо" - "Шахтер" произошла массовая драка

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Матч 18-го тура чемпионата Украины между "Динамо" и "Шахтером" (3:4) был омрачен дракой. В середине второго тайма при счете 2:3 с поля был удален игрок киевлян Жуниор Мораеш за удар локтем в лицо Тараса  Степаненко. Поведение Мораеша не понравилось дончанам, и они попытались его атаковать.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

Сколько людей погибло в перестрелке?

23:24 12 декабря

bezik

Да футболисты нытики. Чуть пихнули Срну рукой в лицо, упал как будто с вертухи прилетело. Когда уже за это будут штрафовать как в хоккее.

22:35 12 декабря

Александр Макаров

Ну, зачем?! К чему нагнетать?! Потолкались да, эмоции были, но "массовая драка" - это бред!

22:26 12 декабря

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Материалы других СМИ