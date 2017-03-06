В Харькове футбольные ворота убили ребенка

В модульном городке в Харькове, который предназначен для переселенцев с Донбасса, во время игры в футбол умер мальчик 13 лет. Инцидент произошел 5 марта.

По словам директора департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрия Сидоренко, на мальчика упали ворота, которые не были закреплены. Он также сообщил, что горсовет возьмет на себя расходы, связанные с похоронами ребенка.

- На 13-летнего мальчика во время игры в футбол упали ворота. Ребенок умер, - приводит "Корреспондент" слова Сидоренко. - По-видимому, это предусмотрено конструкцией поля. Вторые ворота тоже были не закреплены. Эту площадку делала киевская фирма, которая выиграла тендер.