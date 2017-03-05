Тамаш Кадар: "Переход в киевское "Динамо" - новый вызов для меня"

Защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар рад дебюту в составе команды в матче 20-го тура чемпионата Украины с "Олимпиком" (1:0). По словам 26-летнего венгра, выступление за бело-голубых является для него новым вызовом.

- Я очень ждал этого момента, - приводит пресс-служба киевлян слова Кадара. - В прошлом матче неделю назад я находился на скамейке запасных и не принимал участия в поединке с "Зарей". Было очень сложно наблюдать со стороны, как ребята играют, не имея возможности им помочь. Но я упорно тренировался всю эту неделю, много работал, чтобы получить шанс сыграть с "Олимпиком" - выйти на замену или в стартовом составе. В итоге, сегодня я дебютировал за "Динамо". Очень рад этому и чувствую себя отлично!

Конечно, мне еще предстоит многому научиться, поскольку команда использует различные тактики игры. В предыдущих клубах я играл на разных позициях - в центре или на левом фланге. Повторюсь, я очень счастлив, поскольку мы смогли победить, приложив максимум усилий для того, чтобы добыть три очка.

- Расскажите, какие у вас первые впечатления об Украине? Как чувствуете себя в команде?

- Просто прекрасно. Пока мне все нравится. Переход в "Динамо" - новый вызов для меня после Польши, где я выступал последние три года. Конечно, немного сложно в плане общения, ведь не все люди в команде знают английский язык, а украинский и русский сложные языки (смеется). Но ничего, я буду учиться, поскольку для меня очень важно общаться с партнерами. Мне очень приятно быть в Украине, в Киеве, я наслаждаюсь этим временем. Однако футбол для меня всегда будет на первом месте - я хочу побеждать и завоевывать трофеи. И лишь затем я думаю о прогулках по городу и о том, как завести новых друзей.