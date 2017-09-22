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20:07 | Футбол — Украина

Срна приостановил выступления за "Шахтер" из-за допинг пробы


"Шахтер" на своем официальном сайте подтвердил, что у защитника Дарио Срны был найден запрещенный препарат. Клуб отметил, что ФИФА и УЕФА не запрещали защитнику играть, однако сам хорват приостанавливает выступления за горняков.

"Шахтер" проинформирован, что в допинг-пробе Дарио Срны, взятой во внесоревновательный период, а именно 22 марта 2017 года, был найден запрещенный препарат.

На сегодняшний день не существует какого-либо запрета футболисту участвовать в соревнованиях. Однако после консультаций с клубом с целью концентрации на своей защите Дарио Срна принял решение приостановить выступления за команду. Клуб уважает и поддерживает решение Дарио и уверен, что игрок докажет свою невиновность.

Вместе с тем "Шахтер" считает неприемлемым применение допинга в спорте и подтверждает свою приверженность идее борьбы с допингом", - говорится в заявлении клуба.

Дополнительная информация

https://shakhtar.com/ru-ru/news/2017/september/22_news/22_fc-shakhtar-statement/

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