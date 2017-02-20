СМИ: Самые высокие зарплаты на Украине зарабатывают в "Динамо" и "Шахтере"

Самую высокую заработную плату в чемпионате Украины получают футболисты киевского "Динамо" и "Шахтера", утверждает Sportarena. Игроки этих клубов зарабатывают от 10 до 300 тысяч долларов в месяц.

Самые низкие зарплаты в высшем украинском дивизионе у футболистов "Черноморца" (от 500 до 2 тысяч) и донецкого "Олимпика" (от 1,3 до 1,85 тысячи). Отметим, что данные не являются официальными.