СМИ: Самые высокие зарплаты на Украине зарабатывают в "Динамо" и "Шахтере"

Самую высокую заработную плату в чемпионате Украины получают футболисты киевского "Динамо" и "Шахтера", утверждает Sportarena. Игроки этих клубов зарабатывают от 10 до 300 тысяч долларов в месяц.
Самые низкие зарплаты в высшем украинском дивизионе у футболистов "Черноморца" (от 500 до 2 тысяч) и донецкого "Олимпика" (от 1,3 до 1,85 тысячи). Отметим, что данные не являются официальными.
Дополнительная информация
https://sportarena.com/football/upl/skolko-zarabatyvayut-futbolisty-v-upl-infografika/