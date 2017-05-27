Сергей Кривцов: "Если вы это называете судейством, то лучше играть в Кувейте"

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов после матча чемпионата Украины против "Динамо" (2:3) отметил, что арбитр ошибся в пользу киевского клуба, не назначив пенальти за игру рукой. По его словам, с таким судейством лучше играть в Кувейте.

- Хотели показать красивый футбол для болельщиков, которые пришли, - приводит "Террикон" слова Кривцова. - Если с точки зрения результата, то нас это вообще не тревожит. Мы свою задачу выполнили как в Кубке, так и в чемпионате. Конечно, хотели, сегодня победить, насладиться игрой. Выступал состав, который играл не так часто на протяжении сезона. В плане содержания игры мы все выполнили.

Судейство? Ничего не могу сказать. В прошлом туре чуть ли не до кости ногу разрубили, сегодня мяч в руку попадает. Если вы это называете судейством, то лучше играть в Кувейте.