Помощник Шевченко в сборной Украины может возглавить киевское "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис ведет переговоры с помощником главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Раулем Рианчо, сообщает dynamomania.com. 58-летний испанский специалист может сменить Александра Хацкевича на посту наставника команды.

Отметим, что Рианчо входил в тренерский штаб Сергея Реброва в киевском "Динамо" в период с 2014 по 2016 год. За это время команда дважды стала чемпионом Украины, а также выходила в 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/4 финала Лиги Европы.

Испанец вошел в штаб сборной Украины после того, как у него истек контракт с клубом.

В этом розыгрыше чемпионата Украины столичная команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав в 21 матче 42 очка. Отставание от идущего первым "Шахтера" составляет 6 очков. Также "Динамо" продолжает выступление в Лиге Европы. В 1/8 финала еврокубкового турнира украинский клуб встретится с "Лацио" (8 марта - в Риме, 15 марта - в Киеве).