Паулу Фонсека: "Между "Шахтером" и "Динамо" стало больше уважения друг к другу"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека после матча чемпионата Украины против "Динамо" (0:1) отметил, что матч напомнил ему противостояние "Бенфики" и "Порту". По его словам, между киевским и донецким клубом в последнее время стало больше взаимопонимания.

– Недавно в Португалии как раз прошел один из таких поединков, - приводит terrikon.com слова Фонсеки. - Три недели назад "Бенфика" играла с "Порту" на переполненной арене. Сегодня также пришло очень много людей, однако стадион был заполнен не весь. А футбол максимально красив, когда трибуны заполнены до отказа. Не хочу сейчас ошибиться в цифрах, но население Украины около 40 миллионов человек, правильно? И я спрашиваю сам себя: почему нет большей посещаемости?

Прекрасно понимаю, страна сейчас переживает достаточно сложный момент. Но все мы – тренеры, игроки, журналисты – должны подумать, как привлечь больше людей на этот праздник. Футбол объединяет людей, это действительно праздник! Я не был здесь раньше, однако думаю, что сейчас в матчах "Шахтера" с "Динамо" появилось больше уважения друг к другу, что делает футбол очень красивым. Люди приходят на стадион и на полтора часа забывают о проблемах, чувствуют себя довольными на этом празднике. Мы постараемся всем, что может зависеть от меня и от ФК "Шахтер", привлекать как можно больше людей на стадион.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Динамо" - "Шахтер"