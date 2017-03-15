Олег Саленко: "Игроки киевского "Динамо" позорят имя великого клуба"

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной России Олег Саленко раскритиковал игроков столичного клуба после матча чемпионата Украины против "Звезды" (0:2). На данный момент "Динамо" идет на втором месте в турнирной таблице и отстает от "Шахтера" уже на 16 очков.
– На игроков возлагались большие надежды, но они их не оправдывают. Они позорят имя великого клуба, – цитирует Footboom Саленко. – Я сам в шоке от того, что происходит в "Динамо".
– Какие на ваш взгляд существуют проблемы у пока еще действующего чемпиона Украины?
– Думаю, что у футболистов "Динамо" пропала мотивация. Они не хотят выходить на поле и выигрывать. В футболе так не бывает. Игроки должны выходить и биться на поле. Впрочем, если посмотреть матч против "Звезды", то киевляне не создали ни одного серьезного момента. А это, если честно, начинает уже очень сильно напрягать.
– Можно услышать мнение болельщиков и экспертов, что Ребров уже изжил себя в "Динамо". Вы с этим согласны?
– Мне кажется, что проблема "Динамо" не столько в Сергее Реброве, сколько в руководстве клуба. Нужно искать специалиста, который сможет заставить игроков выкладываться на футбольном поле, не будет действовать с оглядкой на руководство. Считаю, что тренер должен быть независимой персоной и работать сам по себе. Он не должен слепо руководствоваться мнению президента. А в "Динамо" происходит все с точностью до наоборот.
Дополнительная информация
https://www.footboom.com/ukrainian/high/1489440222-oleg-salenko-v-dinamo-smogli-by-rabotat-kalitvincev-ili-maksimov.html
Ботаникум
баламошка ------ И нога, кстати, тоже! Только издалека не разгляжу, ЛЕВАЯ или ПРАВАЯ. Хотя, возможно, и "СРЕДНЯЯ"!?.....
09:50
avlaq
Тоже самое в "Зените".
09:49
баламошка
У них нет патриотизма и я уверяю вас, что в этом видна рука Кремля!
09:28