Олег Саленко: "Игроки киевского "Динамо" позорят имя великого клуба"

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной России Олег Саленко раскритиковал игроков столичного клуба после матча чемпионата Украины против "Звезды" (0:2). На данный момент "Динамо" идет на втором месте в турнирной таблице и отстает от "Шахтера" уже на 16 очков.

– На игроков возлагались большие надежды, но они их не оправдывают. Они позорят имя великого клуба, – цитирует Footboom Саленко. – Я сам в шоке от того, что происходит в "Динамо".

– Какие на ваш взгляд существуют проблемы у пока еще действующего чемпиона Украины?

– Думаю, что у футболистов "Динамо" пропала мотивация. Они не хотят выходить на поле и выигрывать. В футболе так не бывает. Игроки должны выходить и биться на поле. Впрочем, если посмотреть матч против "Звезды", то киевляне не создали ни одного серьезного момента. А это, если честно, начинает уже очень сильно напрягать.

– Можно услышать мнение болельщиков и экспертов, что Ребров уже изжил себя в "Динамо". Вы с этим согласны?

– Мне кажется, что проблема "Динамо" не столько в Сергее Реброве, сколько в руководстве клуба. Нужно искать специалиста, который сможет заставить игроков выкладываться на футбольном поле, не будет действовать с оглядкой на руководство. Считаю, что тренер должен быть независимой персоной и работать сам по себе. Он не должен слепо руководствоваться мнению президента. А в "Динамо" происходит все с точностью до наоборот.