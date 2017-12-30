Марлос – лучший игрок "Шахтера" в 2017 году по версии болельщиков

Полузащитник "Шахтера" Марлос по результатам опроса болельщиков признан лучшим игроком команды в 2017 году, сообщает пресс-служба клуба. Бразилец, получивший недавно украинский паспорт, удостаивается такого звания второй год подряд.

В тройку лучших также вошли вратарь Андрей Пятов и полузащитник Тайсон.

В этом сезоне 29-летний Марлос провел за "Шахтер" 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 6 результативных передач. Напомним, что ранее он был признан лучшим футболистом 2017 года в Украине.

Марлос – лучший игрок Украины в 2017 году