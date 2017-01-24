Густаво Бланко-Лещук: "Играть за сборную Украины? Я был бы счастлив"

Новичок "Шахтера" форвард Густаво Бланко-Лещук заявил, что был бы не против получить украинский паспорт, ради возможности выступать за местную сборную. 25-летний футболист играет в чемпионате Украины с 2015 года и перешел в донецкий клуб из "Карпат". В составе львовской команды Бланко-Лещук записал на свой счет 7 голов в 17 встречах.

– Возможность играть была бы для меня очень хорошей, если не окажется такого шанса в моей национальной сборной. Вся семья была бы рада, если бы я мог выступать за местную сборную. Это что-то великое в футбольном смысле для меня. Я был бы счастлив.

Аргентина или Украина? Достаточно сложный вопрос. Получить приглашения одновременно от двух национальных сборных было бы хорошо для моей карьеры. Но сейчас я ничего не могу ответить, поскольку изначально я буду обсуждать это со своей семьей, которая для меня очень важна.