Феррейра - в атаке "Шахтера" на матч с "Динамо"

Стали известны составы "Шахтера" и киевского "Динамо" на финал Кубка Украины. В атаке донецкого клуба с первых минут появится Факундо Феррейра.

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

"Шахтер": Пятов - Срна, Ракицкий, Кучер, Исмаили - Степаненко - Марлос, Бернард, Коваленко, Тайсон - Феррейра.

Запасные - Шевченко, Ордец, Бутко, Малышев, Зубков, Дентинью, Лещук.

"Динамо": Коваль - Пантич, Кадар, Вида - Морозюк, Сидорчук, Шепелев, Антунеш - Ярмоленко, Беседин, Гармаш.

Запасные - Рудько, Очигава, Бурда, Рыбалка, Цыганков, Буяльский, Гонсалес.

Матч "Шахтер" - "Динамо" состоится сегодня, начало - в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.