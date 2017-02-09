Федерация футбола Украины окажет помощь родным Виктора Чанова

Федерация футбола Украины окажет помощь родным бывшего вратаря сборной СССР Виктора Чанова, сообщает "Р-Спорт". Голкипер ушел из жизни в среду на 58-м году жизни. По информации "СЭ", 20 января на Чанова было совершено нападение возле Киева. Неизвестные остановили его автомобиль и нанесли многочисленные повреждения, повлекшие черепно-мозговую травму.

"Какие-то организационные мероприятия, безусловно, будут предприняты и федерацией, и клубом. Это в традициях наших футбольных инстанций - оказывать помощь как моральную, так и материальную родственникам", - сообщили в пресс-службе ФФУ.