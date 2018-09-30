"Динамо" с двумя удалениями победило в дерби "Арсенал"

"Динамо" обыграло "Арсенал" в столичном дерби в рамках 10-го тура украинской премьер-лиги. Киевляне с 75-й минуты играли вдевятером, но смогли удержать победу.
В таблице "Динамо" идет вторым с 23 очками, на 4 очка отставая от "Шахтера".
Чемпионат Украины
Премьер-лига
10-й тур
"Арсенал" - "Динамо" - 0:1 (0:1)
Гол: Дюэлунд, 35.
Удаления: Бущан (Д), 53. Шабанов (Д), 75.
"Десна" - "Ворскла" - 0:2 (0:1)
Голы: Кулач, 4 (0:1). Шарпар, 62 (0:2).
"Заря" - "Львов" - 0:0
"Черноморец" - "Мариуполь" - 0:1 (0:0)
Гол: Вакула, 69.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/ukraine/premier/2018-2019/
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