"Динамо" с двумя удалениями победило в дерби "Арсенал"

"Динамо" обыграло "Арсенал" в столичном дерби в рамках 10-го тура украинской премьер-лиги. Киевляне с 75-й минуты играли вдевятером, но смогли удержать победу.

В таблице "Динамо" идет вторым с 23 очками, на 4 очка отставая от "Шахтера".

Чемпионат Украины

Премьер-лига

10-й тур

"Арсенал" - "Динамо" - 0:1 (0:1)

Гол: Дюэлунд, 35.

Удаления: Бущан (Д), 53. Шабанов (Д), 75.

"Десна" - "Ворскла" - 0:2 (0:1)

Голы: Кулач, 4 (0:1). Шарпар, 62 (0:2).

"Заря" - "Львов" - 0:0

"Черноморец" - "Мариуполь" - 0:1 (0:0)

Гол: Вакула, 69.