Андрей Воронин: "Не вижу смысла, чтобы в сборной Украины играли какие-то мулаты"

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин подчеркнул, что всегда отрицательно относился к натурализации. Экс-форвард не понимает, почему в стране нельзя найти 20 футболистов, которыми можно будет гордиться.

- Я всегда к этому плохо относился. Не важно, Украина это или какая-то другая страна, - приводит FootballHub слова Воронина. - Тем более если брать нашу страну, в которой пусть даже 40 миллионов населения. Как из них нельзя найти 20 человек, воспитать или сделать из них хороших футболистов, чтобы ими можно было гордиться?

Можно пригласить бразильцев, японцев или еще кого-то. И пусть играют за нас какие-то мулаты, брюнеты. Я не вижу в этом смысла. Если это сборная Бразилии, то за нее должны играть бразильцы. Если это сборная Украины, то за нее должны играть украинцы.