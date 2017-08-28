Андрей Воронин: "Надеюсь, что у Ярмоленко все получится в "Боруссии"

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин, выступавший в Германии за менхенгладбахскую "Боруссию", "Майнц", "Кельн", "Байер", "Герту" и "Фортуну", рад тому, что его соотечественник Андрей Ярмоленко сменил киевское "Динамо" на дортмундскую "Боруссию". Ранее сообщалось, что 27-летний украинец подписал четырехлетний контракт со "шмелями".

– В составе "Динамо" Ярмоленко добился всего, что мог. Он был лучшим игроком киевлян, – приводит Bild слова Воронина. – Зимой мы беседовали о его возможном переходе. Тогда им интересовались англичане, но я убежден, что его стиль полностью подходит для чемпионата Германии.

Ярмоленко – хороший футболист. Надеюсь, что у него все получится. Главной проблемой для него станет изучение немецкого. Он должен выучить язык, если хочет чего-то добиться. Я помогу ему с этим.