Александр Хацкевич: "Я пожал Фонсеке руку, но в ответ услышал много нового"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич после матча чемпионата Украины с "Шахтером" (1:0) отметил, что у него возник конфликт с тренером "горняков" Паулу Фонсекой.

- Не первый раз играем с "Шахтером". С нашей стороны футбол - организованный и компактный, - приводит "Террикон" слова Хацкевича. - Второй тайм здорово начали, но не хватает креативного игрока. Я поблагодарил ребят. Можно выигрывать только на максимальной концентрации.

Что у нас случилось с Фонсекой? Я пожал ему руку, но услышал много нового - на русском, английском, португальском и испанском языках. Эти слова я знаю.