Александр Алиев: "Мог собрать с обеда все бананы и поставить их Юссуфу"

Бывший полузащитник "Локомотива" и киевского "Динамо" Александр Алиев рассказал, как подшучивал над легионерами украинского клуба. По его словам, он позволял себе смелые шутки в адрес темнокожих футболистов, в частности, Айилы Юссуфа.

- Когда у нас на обед давали бананы, я мог собрать их все и Юссуфу поставить. Но он всегда понимал, что это я делал. Могли потравить, чтобы пацаны посмеялись. Иногда Палыч (Юрий Семин) мог увидеть, вызвать меня, сказать. Я ему объяснял, что это чтобы разрядить обстановку, он не обижается. Он говорил: "Ну ладно, не переусердствуй с этим", - сказал Алиев в интервью YouTube-каналу "От души в душу".

Алиев защищал цвета "Динамо" с перерывами с начала карьеры в 2001 году по 2013 год. В 2018 году он завершил выступления.