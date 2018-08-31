Защитник Марко ди Оливейра Жорже перешел из "Монако" в "Порту". 22-летний бразилец на правах аренды перешел в португальский клуб, который может выкупить контракт игрока в конце сезона.

- Я знаю много о "Порту", потому что это клуб, который известен во всем мире, - отметил Жорже. - Могу только поблагодарить клуб за возможность и доверие. Сделаю все возможное, чтобы принести радость всем.