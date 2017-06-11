"Ювентус" предложил 30 миллионов евро за Дугласа Косту

"Ювентус" сделал "Баварии" предложение по трансферу полузащитника Дугласа Косты. Как утверждает Tuttosport, туринский клуб предложил за 26-летнего бразильца, который намерен летом сменить клубную прописку, 30 миллионов евро без учета бонусов. Аналогичную сумму мюнхенцы заплатили донецкому "Шахтеру" за игрока в 2015 году. Главному тренеру туринцев Массимилиано Аллегри нравится универсальность Косты.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Зенита", "Ливерпуля", "Барселоны" и "Тоттенхэма".

В минувшем сезоне Коста провел 34 матча во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 9 голевых передач.