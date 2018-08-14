"Встретимся на базе!" Карпова поприветствовала Черышева в "Валенсии"

Нападающая женского футбольного клуба "Валенсия" Надежда Карпова поприветствовала Дениса Черышева, который перешел в одноименный клуб ла лиги из "Вильярреала". Арендное соглашение между 27-летним хавбеком и "летучими мышами" рассчитано на сезон-2018/19.

"Привет, Денис! Добро пожаловать в Валенсию. Желаю тебе отличного сезона. Встретимся на базе. Вперед, "Валенсия", – сказала Карпова в видеообращении, опубликованном в Твиттере сборной России.

Отметим, что россиянин уже выступал за "Валенсию" на правах аренды во второй половине сезона-2015/16. На его счету три гола в восьми матчах за команду.

Российский форвард ЖФК "Валенсия" Надежда Карпова желает Денису Черышеву @Cheryshev удачи в новом клубе 🔥😎 pic.twitter.com/o41ArjDxNr – Сборная России (@TeamRussia) 14 августа 2018 г.

"Летучая мышь возвращается домой" //

"Валенсия" объявила о возвращении Черышева