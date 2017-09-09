Вадим Васильев: "Покупка "ПСЖ" Неймара оказала сильное влияние на рынок"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев рассказал о том, что переход Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ" повлиял на мировой трансферный рынок. Бразилец перешел в парижский клуб за 222 миллиона евро.

– Насколько сильно взлетел ценник за Мбаппе после покупки "ПСЖ" Неймара за 222 миллиона евро? Сколько бы Кильян стоил, если бы этой покупки не было – и насколько самый дорогой трансфер мирового футбола взвинтил рынок в целом?

– На самом деле все знали: в случае потенциального трансфера цена за Мбаппе будет исключительная.

– Тем более что в его контракте не было прописано суммы отступных.

– Да. Поэтому цена за Мбаппе к цене за Неймара не привязывалась. Но, бесспорно, эта покупка "ПСЖ" оказала сильное влияние на рынок. Однако, если говорить конкретно о Мбаппе – не такое сильное, как можно себе представить. (Игорь РАБИНЕР)

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