"Спартак" готов улучшить предложенный Ньянгу контракт

"Милан" и "Спартак"​ достигли договоренности по трансферу нападающего М'Бая Ньянга, утверждает сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. По информации источника, сумма трансфера составит 18 миллионов евро, а также 2 миллиона евро итальянцы смогут получить в качестве бонусов.

Кроме того, красно-белые готовы повысить предложенную французскому форварду зарплату, чтобы тот согласился на переход.

Как сообщал "СЭ", ранее Ньянг отказался переезжать в Россию, хотя уже должен был после прохождения медосмотра подписать контракт на три года с возможностью продления еще на один сезон. Зарплата легионера при этом составила бы 2,7 – 2,8 миллиона евро в год.

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"Спартак" идет на риск! €18 000 000 за Ньянга