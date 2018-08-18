СМИ: В "Арсенале" уверены, что Рэмси продлит контракт

"Арсенал" хочет продлить контракт с полузащитником Аароном Рэмси, сообщают британские СМИ. В клубе уверены, что сделка состоится.

Как информирует Mirror, к футболисту проявляют интерес китайские клубы, который готовы предложить ему большую зарплату. Его контракт с "канонирами" истекает в конце сезона. Также им интересуются "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Лацио" и "Барселона". Однако в клубе уверены, что он полпишет новый контракт. Хавбек хочет зарабатывать более 250 000 фунтов в неделю. Для клуба это может стать проблемой, так как "Арсенал" стремится сбалансировать платежную ведомость.

27-летний футболист в текущем сезоне провел один матч за "Арсенал".