СМИ: Сарри может возглавить "Челси" в понедельник

Бывший главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри может возглавить "Челси" в понедельник, утверждает итальянская газета Il Mattino. По данным издания, 59-летний специалист уже определился со своим тренерским штабом.

Сообщается, что спортивным директором "синих" станет экс-форвард сборной Италии Джанфранко Дзола.

Сарри возглавлял "Наполи" с 2015 по 2018 год. Под его руководством неаполитанцы дважды занимали второе место в итальянском чемпионате. Специалист покинул пост главного тренера "Наполи" 23 мая 2018 года. Его место занял Карло Анчелотти.