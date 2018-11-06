СМИ: "Реал" готов заплатить 110 миллионов евро за Икарди в январе

"Реал" хочет приобрести форварда "Интера" Мауро Икарди, сообщают испанские СМИ. Переход может состояться уже в январе.

По информации Don Balon, испанский клуб готов заплатить за игрока 110 миллионов евро. "Реал" хочет приобрести его уже ближайшей зимой, так как считает необходимым как можно скорее усилить атаку. В "королевском клубе" считают, что Карим Бензема в нынешнем сезоне не показывает стабильно высокий уровень на позиции центрфорварда. Сам футболист, как сообщалось ранее, хочет стать игроком "Реала".

В текущем сезоне 25-летний Мауро Икарди провел 11 матчей за "Интер" во всех турнирах и забил восемь мячей при двух голевых передачах.

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