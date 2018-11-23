СМИ: Луческу может возглавить "Фенербахче"

Бывший тренер "Зенита" Мирча Луческу может получить предложение от "Фенербахче", сообщает click.ro. Стамбульцы сейчас рассматривают кандидатуру румынского специалиста.

"Канарейки" ранее уволили Филиппа Коку, обязанности главного тренера выполняет Эрвин Куман. "Фенербахче" после 12-ти туров занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.

Луческу сейчас возглавляет сборную Турции. Команда вылетела из дивизиона В Лиги наций, заняв последнее место в группе с Россией и Швецией. Ранее румынский тренер работал с "Бешикташем" и "Галатасараем".