СМИ: Кэйхилл может перейти в "МЮ"

Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл может стать игроком "Манчестер Юнайтед". Как утверждает The Sun, в переходе 32-летнего англичанина лично заинтересован главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью.

Сообщается, что футболист может оказаться в "МЮ" уже в январе. Ранее он заявлял о том, что готов покинуть "Челси" из-за недостатка игровой практики.

Кэйхилл выступает за "Челси" с 2012 года. В составе "синих" он дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.

В текущем сезоне игрок провел 2 матча за лондонский клуб.

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