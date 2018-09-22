Гэри Кэйхилл: "Возможно, мне придется покинуть "Челси" в январе"

Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл признался, что думает об уходе из лондонского клуба. 32-летний англичанин не провел ни одного матча за "синих" в текущем сезоне.

- Возможно, мне придется уйти из "Челси" в январе, - приводит слова Кэйхилла The Mirror. - Я понимаю, что иногда необходимо принимать жесткие решения, но футбол не ждет людей. Нужно делать определенные шаги, чтобы продолжать развиваться. Конечно, мне трудно принять эту ситуацию. Я пока не говорил об этом с главным тренером, но думаю, что скоро подобная беседа состоится.

Кэйхилл выступает за "Челси" с 2012 года. В составе "синих" он дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Все о чемпионате Англии - здесь