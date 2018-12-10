СМИ: "Бавария" интересуется Френки Де Йонгом

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич подтвердил интерес немецкой команды к полузащитнику "Аякса" Френки Де Йонгу. Ранее сообщалось о том, что голландец в скором времени может перейти в "ПСЖ".

- Я знаю о нем в течение длительного времени, - приводит Goal слова Салихамиджича. - Он очень хорошо развивался, отлично играет как за сборную Голландии, так и за "Аякс". Посмотрим, поедет ли он в Париж. Зимой с трансферами всегда тяжело, но мы рассмотрим разные возможности и попробуем что-то сделать.

Ранее стало известно, что французский клуб уже сделал "Аяксу" предложение о переходе 21-летнего игрока. Сумма трансфера может составить 75 миллионов евро. На данный момент стороны близки к заключению соглашения.

Помимо "ПСЖ" и "Баварии" на Де Йонга претендуют "Барселона", "Манчестер Сити" и "Ювентус". При этом сам игрок не исключает вероятности того, что останется в "Аяксе" еще на один сезон.