СМИ: "Барселона" рассматривает Салаха в качестве преемника Месси

"Барселона" намерена приобрести форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха следующим летом, утверждает портал Goal. Каталонский клуб готов заплатить за 26-летнего египтянина 250 миллионов евро.

Сообщается, что Салах рассматривается руководством "Барселоны" в роли преемника форварда Лионеля Месси. Сине-гранатовые также рассматривают кандидатуру нападающего "ПСЖ" Кильяна Мбаппе в качестве возможного усиления.

В текущем сезоне Салах провел 3 матча за "Ливерпуль", забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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