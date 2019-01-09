СМИ: Альба может перейти в "Ювентус" на правах свободного агента

"Ювентус" хочет приобрести защитника "Барселоны" Жорди Альбу, информирует ESPN.

Сообщается, что представители туринского клуба уже связывались с агентом игрока. Они пытались убедить его перейти в "Юве" по окончании срока контракта с "Барселоной".

Действующее соглашение Альбы с каталонским клубом рассчитано до лета 2020 года. Отметим, что в контракте прописаны отступные в 150 миллионов евро. Трансферная стоимость игрока по данным transfermarkt оценивается в 70 миллионов евро.

29-летний испанец хочет продлить соглашение, но "Барселона" не готова удовлетворить его требования по зарплате. Защитник выступает за команду с 2012 года.

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