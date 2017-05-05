Руди Гарсия: "Тотти в "Марселе"? Все возможно"

Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия допустил переход в команду нападающего "Ромы" Франческо Тотти. Ожидается, что 40-летний форвард завершит карьеру по окончании сезона.

– Пока Франческо сам не объявил о завершении карьеры, мы не должны решать за него, – цитирует Football Italia Грасию. – Вполне вероятно, он продолжит карьеру, но я буду говорить на эту тему после официального заявления самого игрока.

Тотти в "Марселе"? Это фантастический игрок, способный показывать футбол высокого уровня. Все возможно.