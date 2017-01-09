Ромулу: "Переход во "Фламенго"? Еще ничего не решено"

Полузащитник "Спартака" Ромулу заявил, что надеется как можно скорее внести ясность в свое будущее и подписать контракт с "Фламенго". Ранее сообщалось, что красно-белые заблокировали трансфер бразильца в новую команду, так как требуют компенсации за расторжение контракта в 1,5 миллиона евро. Контракт Ромулу со "Спартаком" рассчитан до лета 2017 года, выступает за команду с 2012 года. В текущем сезоне он записал на свой счет 2 голевые передачи в 8 встречах премьер-лиги.

– Я хочу играть в Бразилии, – цитирует Globoe Sporte Ромулу. – Там хорошие болельщики, другая атмосфера в раздевалке и, конечно, другая мотивация. Но пока ничего не решено. Надеюсь, что переговоры закончатся положительно и все спекуляции по трансферу уйдут в прошлое.