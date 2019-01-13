Новичок "Шахтера" может остаться в аренде в "Маккаби" из-за службы в израильской армии

Новичок "Шахтера" Манор Соломон этой зимой может не поехать на Украину, сообщает one.co.il. 19-летний полузащитник находится на вониской службе с декабря 2017 года, а срок срочной службы для мужчин в Израиле составляет 32 месяца.

Бывший клуб Соломона, "Маккаби" из Тель-Авива, совместно с "Шахтером" будет работать над тем, чтобы игрок получил специальное освобождение от армии и проходил службу во время отпуска и матчей сборной Израиля. Если договориться не получится, что футболист останется в аренде в "Маккаби".