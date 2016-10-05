"МЮ" может приобрести хавбека "Астаны"

Полузащитник "Астаны" Неманья Максимович может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", сообщает butfootballclub.fr. Контракт 21-летнего серба с клубом из Казахстана истекает летом 2017 года, и уже в январе он может заключить предварительное соглашение с клубом. В текущем сезоне Максимович провел 28 матчей и забил 3 мяча в чемпионате Казахстана. С "Астаной" он выиграл чемпионат страны в сезоне-2015, и в текущем чемпионате близок к повторению успеха - команда опережает "Кайрат" за четыре игры до конца турнира на 6 очков и имеет матч в запасе.