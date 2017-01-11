Моутинью готов на сокращение зарплаты ради "Ромы"

Полузащитник "Монако" Жоау Моутинью может продолжить карьеру в "Роме", сообщает Gazzetta Dello Sport. Камнем преткновения может стать зарплата 30-летнего португальца – 4 миллиона евро за сезон. Однако отмечается, что Моутинью готов пойти на сокращение зарплаты, ради перехода в итальянский клуб.

В текущем сезоне в составе "Монако" футболист провел 23 матча во всех турнирах и забил два мяча. За французский клуб португалец выступает с 2013 года, куда перешел из "Порту". "Рома" проявляла интерес к игроку еще летом.