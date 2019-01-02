"Монако" ведет переговоры по трансферу Сако

"Монако" интересуется защитником "Кристал Пэлас" Мамаду Сако, информирует Get French Football News. По данным издания, главный тренер монегасков Тьерри Анри уже одобрил трансфер француза. Отмечается, что клубы уже ведут переговоры.

28-летний Сако является воспитанником "Пари Сен-Жермен", в составе которого выступал с 2007 по 2013 год. Затем игрок чего перешел в "Ливерпуль", а в 2017-м году пополнил ряды "Кристал Пэлас".

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость игрока по данным transfermarkt оценивается в 15 миллионов евро.