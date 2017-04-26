"Монако" рассматривает форварда "Барселоны" в качестве замены для Мбаппе

Нападающий "Барселоны" Пако Алькасер входит в сферу интересов "Монако", утверждает France Football. Испанский футболист является приоритетной трансферной целью для монегасков на случай ухода из команды форварда Кильяна Мбаппе, на которого имеется большой спрос среди ведущих клубов Европы.

Алькасер перешел в "Барселону" из "Валенсии" летом 2016 года за 30 миллионов евро, но игроком стартового состава каталонцев так стать и не смог. На счету 23-летнего футболиста 24 матча в трех турнирах (1177 минут), пять голов и три результативных паса.