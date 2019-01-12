"Монако" арендовал Венкера до конца сезона

Полузащитник "Антальяспора" Вильям Венкер переходит в "Монако". Монегаски подтвердили аренду бывшего полузащитника московского "Динамо" до конца сезона. Как сообщает L’Equipe, ключевую роль сыграло желание самого Венкера, который убедил руководство "Монако" арендовать его, несмотря на проваленный накануне медицинский осмотр. По данным источника, Венкер согласился не получать зарплату за тот период, в который будет недоступен из-за проблем со здоровьем.

Свою роль в подписании Венкера сыграл тот факт, что он работал в "Марселе" под руководством Франка Пасси, который является помощником Тьерри Анри в "Монако".