Лионель Месси: "Неймар в футболке "Реала" - это ужасно"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметил, что не хотел бы трансфера форварда "ПСЖ" Неймара в "Реал". Ранее сообщалось, что бразилец может этим летом сменить Париж на Мадрид.

- Было бы ужасно видеть Неймара в футболке "Реала" после того, что он сделал для "Барселоны", - приводит TyC Sport слова Месси. - Это было бы большим ударом по всем нашим фанатам.

Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" прошлым летом за 222 миллиона евро. Парижане опровергли информацию о возможном уходе игрока.